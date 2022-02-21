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День украинского сурка продолжается

День украинского сурка продолжается

Продолжается нагнетание ситуации на Украине. 16 февраля — дата анонсированной войны — прошла, как до неё 11 число, но теперь разведсообщество США снова переносит начало конфликта — уже на 20 февраля, день окончания олимпиады, когда “вторжение” на Украину (честное слово!) случится Таким образом можно уже тянуть вплоть до промежуточных выборов в Конгресс 8 ноября — лишь бы закрепить за Байденом статус президента квазивоенного времени и хоть как-то попытаться спасти демократов от ожидаемого поражения и потери большинства минимум в одной палате.

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