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Царьград

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"Неравнодушный человек" назвал Санкт-Петербург самым популярным местом

"Неравнодушный человек" назвал Санкт-Петербург самым популярным местом

Исследование платформы "Неравнодушный человек" и программы "Студтуризм" выявило предпочтения студентов для путешествий в ближайшие два-три года: лидирует Санкт-Петербург (8%), следом Алтайский и Краснодарский края – по 6%.

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