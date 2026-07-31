"Неравнодушный человек" назвал Санкт-Петербург самым популярным местом

Исследование платформы "Неравнодушный человек" и программы "Студтуризм" выявило предпочтения студентов для путешествий в ближайшие два-три года: лидирует Санкт-Петербург (8%), следом Алтайский и Краснодарский края – по 6%.
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