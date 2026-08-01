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Daily Storm

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В Петербурге мужчину привлекли к ответственности за съемку атаки БПЛА на склады Wildberries

В Петербурге мужчину привлекли к ответственности за съемку атаки БПЛА на склады Wildberries

Ему могла грозить статья о госизменеВ Санкт-Петербурге мужчину привлекли к административной ответственности за съемку атаки украинских беспилотников на склады Wildberries 24 июля.

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