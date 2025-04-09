Политика как он...
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Политика как она есть

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Медведчук назвал Зеленского могильщиком Украины

Медведчук назвал Зеленского могильщиком Украины

Президент Украины Владимир Зеленский войдет в историю страны как могильщик. Об этом на сайте движения «Другая Украина» заявил председатель совета организации, бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

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boris555 Да не тот
Забудут это. как забыли свою историю!
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