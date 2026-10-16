Олег Малюхин, бывший биатлонист из Латвии, вернулся в Даугавпилс после шести лет в России. Он оставил тренерскую карьеру из-за усталости и теперь работает водителем такси.
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