"Русское Евровидение" пройдёт в Петербурге: международный конкурс поп-музыки переезжает в Россию

Идею предложил глава "Первого канала".В Петербурге в 2024 году пройдёт "Русское Евровидение". Константин Эрнст предложил создать здоровую альтернативу европейскому конкурсу, обросшему зашкварами с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и подковёрными играми при выставлении оценок жюри.
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