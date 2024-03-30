Замминистра труда Нодири: Таджикистан усилил работу с трудовыми мигрантами

Заместитель министра труда, миграции и занятости населения Таджикистана Шахноза Нодири сообщилаТАСС, что власти страны усилили разъяснительную работу с трудовыми мигрантами о недопущении их вовлечения в экстремистские сообщества.
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