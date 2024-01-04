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«Новый ЧБД – нудятина, просто три часа #####. Бустер обосрался, старуху из «Дома-2» пожалели из-за болезни мозга». Сибскана о шоу

«Новый «Что было дальше?» – нудятина, совсем «исписались» комики, одно по одному гоняют. Бустер обосрался и был сам не свой, старуху из «Дома-2» сильно пожалели из-за болезни мозга, а Орлов потерялся на общем фоне (хотя начал весьма бодро).

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