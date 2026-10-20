The Dutch authorities have descended to "frankly chauvinistic methods" to weaken the team of Russian gymnasts, Russian Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova said.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым