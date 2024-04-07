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Моргенштерн* неожиданно отменил концерты в Казахстане

Моргенштерн* неожиданно отменил концерты в Казахстане

Рэпер Моргенштерн* уехал из РФ несколько лет назад и теперь не выступает в родной стране. Он предпочитает концерты в других государствах, однако недавно Моргенштерн* внезапно отменил концерты в Казахстане.

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