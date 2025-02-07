«Важно напасть первой»: психолог объяснил, зачем Брухунова «разжигает» скандал с сумками

Татьяна Брухунова угодила в скандал, публично осудив девушек, покупающих фейковые сумки. На защиту россиянок встали Ирина Безрукова и Екатерина Гордон, но супруга Евгения Петросяна раскритиковала и их, назвав «сбитыми летчиками».
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