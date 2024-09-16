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Командира погибших разведчиков заподозрили в бегстве из зоны СВО. Полковника Пузика обвинили в наркоторговле и воровстве

Командира погибших разведчиков заподозрили в бегстве из зоны СВО. Полковника Пузика обвинили в наркоторговле и воровстве

«Два майора» опровергли задержание полковника Пузика при попытке бегства с СВО Врио командира 87-го мотострелкового полка (МСП) 1-й бригады 51-й общевойсковой армии Игорь Пузик был задержан военной контрразведкой на административной границе Луганской народной республики (ЛНР).

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