Командира погибших разведчиков заподозрили в бегстве из зоны СВО. Полковника Пузика обвинили в наркоторговле и воровстве

«Два майора» опровергли задержание полковника Пузика при попытке бегства с СВО Врио командира 87-го мотострелкового полка (МСП) 1-й бригады 51-й общевойсковой армии Игорь Пузик был задержан военной контрразведкой на административной границе Луганской народной республики (ЛНР).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии