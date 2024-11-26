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Токаев получил от Путина приглашение на празднование 80-летие Победы

Токаев получил от Путина приглашение на празднование 80-летие Победы

Принять участие в юбилейных торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые состоятся в Москве в 2025 году, пригласил главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева в ходе визита в Астану президент России Владимир Путин, сообщает 27 ноября газета «Казахстанская правда».

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