Токаев получил от Путина приглашение на празднование 80-летие Победы

Принять участие в юбилейных торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые состоятся в Москве в 2025 году, пригласил главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева в ходе визита в Астану президент России Владимир Путин, сообщает 27 ноября газета «Казахстанская правда».