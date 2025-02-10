В Госдуме призвали «близко не подпускать» рэпера Канье Уэста к российской границе

Он «хайпует», делая громкие заявления о «любви к Гитлеру» и пропагандируя нацизм. Концерты артиста в России недопустимы, отметила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.
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