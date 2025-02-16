Путину показали кадры с «кривляниями» Зеленского

Российский лидер Владимир Путин видел кадры с «кривляниями» главы Украины Владимира Зеленского, который вел себя «не совсем серьезно» на пресс-конференции после встречи в «нормандском формате» в 2019 году.
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