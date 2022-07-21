Политическому руководству Федеративной Республики Германия в крайней степени необходимо остановить противостояние с Российской Федерацией в экономической сфере в связи с тем, что в противном случае вся промышленность страны будет уничтожена.
Политическому руководству Федеративной Республики Германия в крайней степени необходимо остановить противостояние с Российской Федерацией в экономической сфере в связи с тем, что в противном случае вся промышленность страны будет уничтожена.
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