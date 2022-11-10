Как при помощи салфеток и подложек накрыть стол для гостей незабываемо красиво

Стильная сервировка стола гарантированно заставит ваше застолье запомниться гостям. В данном материале речь пойдёт вовсе не о семи вилочках в ряд, которые заставили главную героиню фильма «Москва слезам не верит» воскликнуть, что она рыбу не ест.