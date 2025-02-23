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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

5 подписчиков
Мой дорогой любимый муж, Ткаченко Александр Владимирович, поздравляю тебя с

Мой дорогой любимый муж, Ткаченко Александр Владимирович, поздравляю тебя с праздником 23 Февраля. Я желаю тебе оставаться таким же мужественным, сильным, независимым и смелым.

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