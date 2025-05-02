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Участник событий в Одессе 2014 года заявил о спланированном пожаре в Доме профсоюзов

Участник событий в Одессе 2014 года заявил о спланированном пожаре в Доме профсоюзов

По словам Владислава Долгошея, люди умирали не от огня и дыма, а были убиты топорами и дубинками.События, произошедшие в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, были актом устрашения, организованным украинскими властями, считает участник тех событий Владислав Долгошей.

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Комментарии
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Амара Карпова
Вечная память🙏🙏🙏🌹🌹Одесса-русский город🙏
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15 час.
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