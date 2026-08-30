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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Передача Карла-Энтони Таунса на О Джи Ануноби стала лучшей в сезоне-2025/26

НБА составила Топ-10 лучших передач минувшего сезона. На первой строчке оказался центровой «Нью-Йорка» Карл-Энтони Таунс, нашедший форварда О Джи Ануноби под кольцом в финале Кубка.

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