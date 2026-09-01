Business & Finance Media Фото: сгенерировано нейросетью 29 августа 2026 года в Москве состоялась встреча, определившая вектор развития двусторонних отношений в одной из самых чувствительных сфер — трудовой миграции.
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Алексей, наше правительство продолжает играть в "дружбонародность"! Ведь члены правительства и других властей видят жизнь из окна их персональных автомобилей, а их дети в основном не обучаются в простых школах и не гуляют на улицах городов и поселков!!! Если бы все эти льготы были сняты, то они по-другому бы запели!
Всегда, когда вижу разновсяческие нововведения вокруг мигрантского вопроса: раздачу нашего гражданства и связанных с ним льгот, требование знания родственниками мигрантов русского языка, и т.д.,и т.п. - вспоминаю какой-то НЕЛЕПЕЙШИЙ закон, действующий, кстати, у нас ДО СИХ ПОР: чтобы бездомные собаки не кусались, их КАСТРИРОВАТЬ надо! "Нэ бачу логики" - кастрированная собака не кусается, что ли?!
Так же и здесь: вместо того, чтобы принимать меры к ЗАПРЕЩЕНИЮ того, чтобы "незаменимые специалисты", приезжая на работу в Россию, СВОИХ ДОМАШНИХ С СОБОЙ ТАЩИЛИ, ГРАЖДАНСТВО ПОЛУЧАЛИ - рассуждают о разновсяческих потусторонних вещах: знании мигрантами русского языка, цензе оседлости, росте мигрантской преступности - "СБИВАЯ" ТЕМ САМЫМ НАМ ПРИЦЕЛ, УВОДЯ В СТОРОНУ ОТ СУТИ ПРОБЛЕМЫ !!! По-моему это не просто маниловщина и прожектёрство, а КОРРУПЦИОННАЯ ЛАЗЕЙКА - представьте СКОЛЬКО ВЗЯТОК начнут давать, чтобы, получать разновсяческие оправдательные липовые бумажки...
Нас всех ПОСТОЯННО за дураков держат, пытаясь заумными словами лапшу народу на уши навесить, напуская своим многословием тумана и сбивая "с панталыку"!
А ведь решение ОДНОВРЕМЕННО ВСЕХ ВОПРОСОВ мигрантской проблемы России не просто есть, но оно настолько ОЧЕВИДНО, что даже удивительно, как его давно уже не заметили (я думаю, что о нём ЗНАЮТ, но это "наверху" НЕВЫГОДНО - больно уж хорошо разновсяческие "дяди Туралы" платят) - это элементарный ВАХТОВЫЙ МЕТОД !!! Нужны деньги - вербуешься на ОПРЕДЕЛЁННУЮ РАБОТУ, отработал, КАК ПОЛОЖЕНО - и домой! КАКИЕ ТУТ ВООБЩЕ МОГУТ БЫТЬ ПРИВЕЗЁННЫЕ ТОБОЙ РОДСТВЕННИКИ ?!