БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Что там у Макрона: Рекордный неурожай во Франции

Что там у Макрона: Рекордный неурожай во Франции

В Европе наблюдается неурожай из-за продолжительной жары и засухи. Во Франции, крупнейшем производителе зерновых в ЕС, урожай кукурузы сократится на 35% до 9 млн тонн, последний раз такие показатели наблюдались в 1980 году.

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