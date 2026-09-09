Что там у Макрона: Рекордный неурожай во Франции

В Европе наблюдается неурожай из-за продолжительной жары и засухи. Во Франции, крупнейшем производителе зерновых в ЕС, урожай кукурузы сократится на 35% до 9 млн тонн, последний раз такие показатели наблюдались в 1980 году.
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