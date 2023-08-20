Отшельник, который прожил на столбе 37 лет, или Как бедный пастух стал святым

Люди становятся отшельниками и монахами, чтобы искупить грехи и возвыситься духовно. Они ведут полную лишений жизнь, отказывают себе во всех жизненных удовольствиях.
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