Тайны Истории

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Отшельник, который прожил на столбе 37 лет, или Как бедный пастух стал святым

Отшельник, который прожил на столбе 37 лет, или Как бедный пастух стал святым

Люди становятся отшельниками и монахами, чтобы искупить грехи и возвыситься духовно. Они ведут полную лишений жизнь, отказывают себе во всех жизненных удовольствиях.

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