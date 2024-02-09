Суд отказал россиянину, пытавшемуся вернуть у бывшей девушки подаренный iPhone

Верховный суд России отказал в удовлетворении иска мужчины к бывшей возлюбленной - он пытался вернуть подаренный девушке iPhone, а также деньги, потраченные на ремонт ее квартиры и покупку бытовой техники.
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