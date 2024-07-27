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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Уилл Бакстон: «Представьте, что Перес не переквалифицирует Ферстаппена с учетом штрафа Макса. Это занавес»

Эксперт сайта «Формулы-1» Уилл Бакстон сообщил, что пилоту «Ред Булл» Серхио Пересу необходимо стартовать на Гран-при Бельгии выше своего напарника Макса Ферстаппена.

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