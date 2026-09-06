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Мировое обозрение

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Дизельное топливо в США уже побило ценовой антирекорд, подбираясь к 6 долларам за галлон

Дизельное топливо в США уже побило ценовой антирекорд, подбираясь к 6 долларам за галлон

Американский рынок топлива столкнулся с новым ценовым шоком: средняя стоимость галлона дизеля в США достигла отметки в 5,9 доллара, установив абсолютный антирекорд.

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