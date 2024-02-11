Буэнос-Айрес (ATP). Алькарас начнет со второго круга, Вавринка встретится с Качином

Стала известна сетка турнира ATP в Буэнос-Айресе, который пройдет на следующей неделе. Действующий чемпион Карлос Алькарас (1), Кэмерон Норри (2), Николас Харри (3) и Франсиско Серундоло (4) начнут со второго круга.
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