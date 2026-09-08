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Прибыль биткоин-китов достигла рекорда и усилила риск продаж

Прибыль биткоин-китов достигла рекорда и усилила риск продаж

Нереализованная прибыль краткосрочных биткоин-китов 4 сентября достигла рекордных $9,07 млрд. По данным CryptoQuant, это максимальное значение показателя с 2016 года.

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