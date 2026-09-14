Иранские военные сбили над Ормузским проливом американский беспилотник

Силы противовоздушной обороны Вооружённых сил Ирана 14 сентября нейтрализовали американский многоцелевой беспилотный летательный аппарат MQ-1 Predator («Хищник»), заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР).
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