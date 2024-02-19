Соседи России, которые могут исчезнуть в ближайшие годы

191K прочитали Россия имеет общую границу с 18 государствами. Однако некоторые из них могут исчезнуть с карты мира уже в ближайшем будущем… Страны Прибалтики Эстония, Латвия и Литва – три прибалтийские республики, зажатые между Россией и Балтийским морем.