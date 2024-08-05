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Жителей Палеха лишили бани

Жителей Палеха лишили бани

Людям предлагают ездить мыться в Южу.Жители Палеха лишились бани, которую закрыли «в связи с отсутствием спроса населения».

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