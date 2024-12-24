Власти ХМАО создают региональный аналог Госсовета

Власти ХМАО встраиваются в работу Совета муниципальных образований Югры. Теперь в его состав войдут чиновники окружного правительства и региональные депутаты для того, чтобы погружаться в проблемы муниципалитетов.
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