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Зоолог Глазков посоветовал разговаривать в лесу, чтобы избежать встречи с лосем

Зоолог Глазков посоветовал разговаривать в лесу, чтобы избежать встречи с лосем

Сейчас сезон сбора грибов, который совпадает с брачным периодом у лосей. Встреча с этими крупными животными может быть опасной, предупредил зоолог Павел Глазков в эфире радио Sputnik .

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