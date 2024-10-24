На нескольких рынках Алматы запустили систему безбарьерной парковки

Сегодня, 24 октября, на территории парковок площадочного типа универсальных рынков «Казына», «Арлан», «Алатау-2», «Акбулак-1», «Акбулак-2» и «Акбулак-3» запустили системы безбарьерной парковки, сообщает «Алматы паркинг».
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