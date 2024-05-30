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ВМС Китая объявили о проведении 30-дневных учений во всех омывающих КНР и граничащих со страной морях

ВМС Китая объявили о проведении 30-дневных учений во всех омывающих КНР и граничащих со страной морях

Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) объявили о проведении, пожалуй, самых масштабных не только за последнее время учений, которые продлятся месяц и пройдут, как сказано в заявлении, во всех морях, граничащих с КНР.

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