ВМС Китая объявили о проведении 30-дневных учений во всех омывающих КНР и граничащих со страной морях

Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) объявили о проведении, пожалуй, самых масштабных не только за последнее время учений, которые продлятся месяц и пройдут, как сказано в заявлении, во всех морях, граничащих с КНР.