Путин: Россияне ежегодно вкладывают в жилье около 15-16 трлн рублей

Инвестиции в жилье со стороны граждан России составляют 15-16 триллионов рублей в год. Об этом сказал Президент РФ Владимир Путин на встрече с заместителем председателя Правительства Маратом Хуснуллиным, сообщает пресс-служба Кремля.