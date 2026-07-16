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Парламентская газета

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Путин: Россияне ежегодно вкладывают в жилье около 15-16 трлн рублей

Путин: Россияне ежегодно вкладывают в жилье около 15-16 трлн рублей

Инвестиции в жилье со стороны граждан России составляют 15-16 триллионов рублей в год. Об этом сказал Президент РФ Владимир Путин на встрече с заместителем председателя Правительства Маратом Хуснуллиным, сообщает пресс-служба Кремля.

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