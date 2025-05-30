Guardian: Британия будет расценивать РФ как «непосредственную и насущную угрозу»

ЛОНДОН, 31 мая. /ТАСС/. Великобритания назовет Россию насущной угрозой для себя. Об этом сообщила газета The Guardian, по информации которой подобный вывод будет содержаться в стратегическом обзоре вопросов обороны Соединенного Королевства, который должен быть представлен 2 июня.