Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Guardian: Британия будет расценивать РФ как «непосредственную и насущную угрозу»

ЛОНДОН, 31 мая. /ТАСС/. Великобритания назовет Россию насущной угрозой для себя. Об этом сообщила газета The Guardian, по информации которой подобный вывод будет содержаться в стратегическом обзоре вопросов обороны Соединенного Королевства, который должен быть представлен 2 июня.

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