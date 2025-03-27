В Красносельском районе Петербурга открылась детская поликлиника

Она рассчитана на 320 посещений за смену Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 27 марта осмотрел новое здание детского поликлинического отделения №129 городской поликлиники №106 в Красносельском районе.
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