Губернатор Ямала заявил о коррупции в агропроме на фоне ареста главы «Ямалавтодора»

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на заседании антикоррупционной комиссии, где были подведены итоги 2024 года в борьбе с коррупцией, сообщил о выявленных нарушениях в сфере агропромышленного комплекса (АПК).
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