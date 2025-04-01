Губернатор Ямала заявил о коррупции в агропроме на фоне ареста главы «Ямалавтодора»

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на заседании антикоррупционной комиссии, где были подведены итоги 2024 года в борьбе с коррупцией, сообщил о выявленных нарушениях в сфере агропромышленного комплекса (АПК).