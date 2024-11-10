Хюттер о 3:1 со «Страсбуром»: «Игра Бен-Сегира позволила «Монако» проснуться во втором тайме» 

– Первый тайм был не очень удачным, мы должны были играть лучше, в этом не может быть сомнений. Сегодня мы добились важнейшей победы, которая позволяет команде набрать три очка после двух неудачных туров.
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