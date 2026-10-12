«Моей дочери просто дали умереть». Смерть 28-летней сотрудницы Иркутского противочумного института Дарьи Шипиловой всколыхнула мировое медицинское сообщество.
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Эмоции, переживание матери, как понимать высказывание: «Моей дочери просто дали умереть»? Кто и зачем? Лечили но, не могли правлно поставить диагноз или что?
Про Америку все очень подробно написали, а может теперь также подробно описать, что же все-таки случилось в Иркутске и какова ситуация на данный момент?
А ,как всколыхнулся ВОЗ, им бы побыстрей очередную эпидемию, какая то частная контора, под руководством Б .Гейтса, опять начнет указывать , что делать России
Ну очень интересно.сколько чумаков в Америке. Нахрена б они нам нужны.И мама.соболезную конечно.тоже хороша.весь мир на уши встал.а она .я знаю правду.будто это обычный триппер