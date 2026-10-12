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«Я знаю правду» — мать-медик погибшей сотрудницы противочумного института

«Я знаю правду» — мать-медик погибшей сотрудницы противочумного института

«Моей дочери просто дали умереть». Смерть 28-летней сотрудницы Иркутского противочумного института Дарьи Шипиловой всколыхнула мировое медицинское сообщество.

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Сергей

Про Америку все очень подробно написали, а может теперь также подробно описать, что же все-таки случилось в Иркутске и какова ситуация на данный момент?