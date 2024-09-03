"Гибридная ракето-бимба?" В укр. сетях шумят и бурно обсуждают. Что это вообще было? И как с этим бороться? Новый камуфлет для соседушек Уже второй день стоит шум, по поводу применения нашими гибридной "ракето-бимбы".
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