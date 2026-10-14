Техсбор вступает в силу 1 декабря 2026 года Ассоциация производителей и продавцов электроники РАТЭК попросила Минпромторг снизить ставки технологического сбора, который планируется ввести с 1 декабря 2026 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым