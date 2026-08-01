Вика Цыганова: "Исходит из России патриотичное семейство Плющенко, купившее себе новую Родину "по скидке"

ninikooo Митусова

Немедленно лишить гражданства РФ с конфискацией всего движимого и недвижимого, находящегося на территории РФ, и забыть об их существовании. Флаг им в руки и барабан на шею на новой родине! Нужно вовремя избавляться от подобных « субъектов»!