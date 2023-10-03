Подростки и родители смогут сыграть в игру о безопасности от Авито

Дети, подростки и их родители теперь смогут поиграть в «Стражи Авито»: сюжет разворачивается в сказочном пространстве, по которому передвигается главный герой, попутно помогая жителям решать непростые вопросы безопасности, ему необходимо победить главного злодея.
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