Подростки и родители смогут сыграть в игру о безопасности от Авито

Дети, подростки и их родители теперь смогут поиграть в «Стражи Авито»: сюжет разворачивается в сказочном пространстве, по которому передвигается главный герой, попутно помогая жителям решать непростые вопросы безопасности, ему необходимо победить главного злодея.