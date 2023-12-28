Глава ведомства затребовал доклад по обстоятельствам проживания жительницы Владимирской области в ненадлежащих условиях

В средствах массовой информации сообщается, что в городе Струнино Владимирской области женщина, квартира которой пострадала в результате пожара, вынуждена 10 лет проживать в съемном жилье, поскольку органы власти не исполнили обязательства по предоставлению ей взамен другого пригодного для проживания помещения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии