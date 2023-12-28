Глава ведомства затребовал доклад по обстоятельствам проживания жительницы Владимирской области в ненадлежащих условиях

В средствах массовой информации сообщается, что в городе Струнино Владимирской области женщина, квартира которой пострадала в результате пожара, вынуждена 10 лет проживать в съемном жилье, поскольку органы власти не исполнили обязательства по предоставлению ей взамен другого пригодного для проживания помещения.