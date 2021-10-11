Моргенштерн сыграл вторую свадьбу специально для бабушки

Рэпер Алишер Моргенштерн и его супруга Дилара Зинатуллина решили отметить еще одну свадьбу. На этот раз торжество устроили для бабушки артиста, которая не смогла присутствовать на женитьбе в Москве из-за проблем со здоровьем, сообщает Starhit.