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    Какой артист-моральная гниль, собачье калоМоргенштерн сыгра...

Моргенштерн сыграл вторую свадьбу специально для бабушки

Моргенштерн сыграл вторую свадьбу специально для бабушки

Рэпер Алишер Моргенштерн и его супруга Дилара Зинатуллина решили отметить еще одну свадьбу. На этот раз торжество устроили для бабушки артиста, которая не смогла присутствовать на женитьбе в Москве из-за проблем со здоровьем, сообщает Starhit.

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Turanosaurus Rex
Какой артист-моральная гниль, собачье кало

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