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Царьград

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Кричала на всю улицу, но никто не подошёл. Педофилы на глазах у прохожих унесли ребёнка и убили. Малышка оказалась не единственной жертвой

Кричала на всю улицу, но никто не подошёл. Педофилы на глазах у прохожих унесли ребёнка и убили. Малышка оказалась не единственной жертвой

В центре Костромы серийные педофилы похитили маленькую девочку, надругались над ней и жестоко убили. Позднее выяснилось, что малышка, к сожалению, оказалась не единственной жертвой.

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Комментарии
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YYYYYYY XXXXXXX
Надо вешать этих гадов
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14 час.
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