Терапевт рассказала, как правильно кипятить воду на самом деле

М

ММ

Терапевт несомненно имеет образование физика-ядерщика! Не пора ли ей запатентовать способ получения тяжелых металлов путем повторного кипячения воды? Единственно, что моего образования не хватает сообразить, какие именно термоядерные реакции происходят в чайнике?