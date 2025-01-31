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Всё о женщинах

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Терапевт рассказала, как правильно кипятить воду на самом деле

Терапевт рассказала, как правильно кипятить воду на самом деле

Повторное кипячение обогащает воду тяжелыми металлами, заявила NEWS.ru терапевт Видновской клинической больницы Зарема Тен.

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Комментарии
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М
ММ
Терапевт несомненно имеет образование физика-ядерщика! Не пора ли ей запатентовать способ получения тяжелых металлов путем повторного кипячения воды? Единственно, что моего образования не хватает сообразить, какие именно термоядерные реакции происходят в чайнике?
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17 час.
Сергей Долгополов
Я вот одного не понимаю.Вроде нас всех в медиституте одинаково учат,откуда полные дураки берутся,да еще советы раздают.Непонятно.
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1 час.
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