Повторное кипячение обогащает воду тяжелыми металлами, заявила NEWS.ru терапевт Видновской клинической больницы Зарема Тен.
Терапевт рассказала, как правильно кипятить воду на самом деле
Комментарии
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М
ММ
Терапевт несомненно имеет образование физика-ядерщика! Не пора ли ей запатентовать способ получения тяжелых металлов путем повторного кипячения воды? Единственно, что моего образования не хватает сообразить, какие именно термоядерные реакции происходят в чайнике?
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17 час.
Сергей Долгополов
Я вот одного не понимаю.Вроде нас всех в медиституте одинаково учат,откуда полные дураки берутся,да еще советы раздают.Непонятно.
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1 час.
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