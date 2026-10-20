КАМАЗ-53252Полная масса: 19 000 кгНачало продаж: весна 2026 г. До последнего времени развитие семейства камских грузовиков поколения К5 шло в направлении создания тягачей для работы в составе магистральных автопоездов, а также тяжелых строительных ….
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