КАМАЗ-53252Полная масса: 19 000 кгНачало продаж: весна 2026 г. До последнего времени развитие семейства камских грузовиков поколения К5 шло в направлении создания тягачей для работы в составе магистральных автопоездов, а также тяжелых строительных ….